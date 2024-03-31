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31 Mart 2024 21:19 - Güncelleme : 31 Mart 2024 21:19

Şarkıcı Davut Güloğlu'na sandıkta hayal kırıklığı çıktı

Düzce Belediye Başkan Adayı olan şarkıcı Davut Güloğlu, sandıkta hayal kırıklığına uğradı. Yüzde 29,30 oy oranında kalan Güloğlu, rakibi Faruk Özlü'nün gerisinde kaldı.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Şarkıcı Davut Güloğlu&#039;na sandıkta hayal kırıklığı çıktı

YRP Düzce Belediye başkan adayı Davut Güloğlu, açılan sandıklarla hayal kırıklığına uğrayan isim oldu. Güloğlu, rakibi Faruk Özlü'nün gerisinde kaldı. 

DAVUT GÜLOĞLU'NA SANDIKTA HAYAL KIRIKLIĞI 

YRP Düzce Belediye başkan adayı Davut Güloğlu açılan sandıklarla birlikte hayal kırıklığına uğradı. Sandıkların yüzde 70'i açılırken AK Parti adayı Faruk Özlü yüzde 40 oranında oy alırken, Davut Güloğlu ise 29,28 oranında oy alırken rakibinin gerisinde kaldı. 

Şarkıcı Davut Güloğlu'na sandıkta hayal kırıklığı çıktı - 1. Resim

 

 

 

Kaynak: TGRT Haber
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