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    • 10 Ocak 2024 10:06 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 11:15

    Şarkıcı Sefo'dan ameliyat masasında paylaşım! Hayranlarını endişelendirdi

    Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber

    Şarkıcı Sefo, safra kesesinden operasyon geçirdi. Sosyal medya hesabından ameliyata girdiği anların videosunu paylaşan şarkıcıya hayranları 'Geçmiş olsun' dileklerini paylaştı.

    Şarkıcı Sefo&#039;dan ameliyat masasında paylaşım! Hayranlarını endişelendirdi
    Sefo

    Şarkıcı Sefo, ameliyat olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurdu. 'Bilmem mi?' şarkısıyla şöhreti yakalayan rapçi Sefo’ya ‘Geçmiş olsun’ mesajı yağdı.

    SEFO, AMELİYAT OLDU 

    Gerçek adı Seyfullah Sağır olan müzisyen safra kesesinden operasyon geçirdi. Ünlü şarkıcı, "Safra kesesi ameliyatı oldu. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok çok teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.

    Şarkıcı Sefo'dan ameliyat masasında paylaşım! Hayranlarını endişelendirdi

    ŞARKICI SEFO KİMDİR?

    Sefo ya da gerçek ismiyle Seyfullah Sağır, 16 Mart 1998 Samsun doğumludur. Türk müzisyen ve söz yazarıdır. "Bilmem Mi?" isimli Reggaeton tarzı şarkısıyla geniş kitlelerce tanınmıştır. Mart 2018'de ilk şarkısı "Yalan" ile müzik kariyerine başladı. 28 Haziran 2019'da "362" teklisini çıkardı. Bu tekliden sonra "Derdi Ne" şarkısını çıkardı. Şarkılarında genellikle pop ritmi kullanır.

     

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    Sefo
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