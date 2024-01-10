Şarkıcı Sefo'dan ameliyat masasında paylaşım! Hayranlarını endişelendirdi

10 Ocak 2024 10:06 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 11:15

Şarkıcı Sefo, ameliyat olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurdu. 'Bilmem mi?' şarkısıyla şöhreti yakalayan rapçi Sefo’ya ‘Geçmiş olsun’ mesajı yağdı.

SEFO, AMELİYAT OLDU

Gerçek adı Seyfullah Sağır olan müzisyen safra kesesinden operasyon geçirdi. Ünlü şarkıcı, "Safra kesesi ameliyatı oldu. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok çok teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.

ŞARKICI SEFO KİMDİR?

Sefo ya da gerçek ismiyle Seyfullah Sağır, 16 Mart 1998 Samsun doğumludur. Türk müzisyen ve söz yazarıdır. "Bilmem Mi?" isimli Reggaeton tarzı şarkısıyla geniş kitlelerce tanınmıştır. Mart 2018'de ilk şarkısı "Yalan" ile müzik kariyerine başladı. 28 Haziran 2019'da "362" teklisini çıkardı. Bu tekliden sonra "Derdi Ne" şarkısını çıkardı. Şarkılarında genellikle pop ritmi kullanır.