Seçil Erzan duruşmada İnci Taneleri diyaloğu ile savunma yaptı

12 Ocak 2024 16:04 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 16:10

Aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu 21 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan savunmasında inci Taneleri dizisindeki "Herkes yer içer, hesabı Dilber öder" repliğini kendisine uyarlayarak savunma yaptı.

SEÇİL ERZAN'DAN İNCİ TANELERİ SAVUNMASI

Aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu birçok futbolcuyla beraber 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan ile birlikte 7 sanık bugün hakim karşısına çıktı. İfade veren Erzan, "MASAK herkesin hesaplarını incelesin. O dönem kim bana para verdiyse kim benden para aldıysa herkesin hesapları incelensin. Ben bir canımla ortada kaldım. Kimseye derdimi anlatamıyorum. Herkes yer içer hesabı Seçil öder" İnci Taneleri repliğiyle savunma yaptı.