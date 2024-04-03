Seçim sonrası paylaşımı sosyal medyayı sallamıştı! 'Evleniyorum' sözlerine açıklık getirdi

03 Nisan 2024 11:41 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 11:45

31 Mart yerel seçimlerinden sonra sosyal medya hesabından evleneceğini duyuran Tatlıses, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı;

"Seçimi kaybettim ve evleniyorum. Duyduk duymadık demeyin tüm bekarlara selam olsun. Ben evleniyorum."

Tatlıses'in "evlenme" paylaşımı sosyal medyada çok konuşulmuştu.

"TATLISES EVLENİRSE İKİ SATIRLA MI GEÇİŞTİRİR"

Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapan Tatlıses, 1 Nisan şakası yaptığını duyurdu.

Tatlıses, yeni paylaşımında şunları ifade etti:

"Arkadaşlar mesajı attığım tarih ne 1 ay ne Nisan ikisinin toplamı ne oluyor. Nisan 1 ama ben hakikaten evlendim. İzmir'de kendime ev aldım. Şakadan hiç anlamıyorsunuz ya İbrahim Tatlıses evlenirse iki satırla mı geçiştirir."