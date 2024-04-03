Seda Bakan kemer sıkma politikasına girdi! Fiyatlar bel büktü

03 Nisan 2024 13:40 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 14:33

38 yaşındaki Seda Bakan doğumundan sonra sık olan setlere ara verdi. Ancak ara ara film çekimlerine ya da dizilere dahil olan Seda Bakan, çocuğunu okula kaydetmek için gittiği ve fiyat aldığı okullardan şoke olarak döndü.

SEDA BAKAN KEMER SIKMA POLİTİKASINA GİRDİ!

Önceki senelerde çocuğunu devlet okuluna göndereceğini duyuran Seda Bakan, farklı okulları tercih etti. Ancak hemen karar değiştirdi. Okul fiyatlarını öğrendikten sonra kayıt değiştirmemeye karar veren Bakan, kemer sıkma politikasına gideceğini belirtti. "Devir tasarruf devri" diyen Bakan, kendi kıyafetlerinde de artık pahalılıktan kaçındığının altını çizdi.

İki çocuk annesi olan Bakan, sosyal medya da da sokakta da makyaj yapmamaya karar verdi. Öte yandan kıyafetlerini yaklaşık 4 yıldır giyen nadiren kıyafet aldığını ifade eden güzel oyuncu "Yeni bir şey almıyorum.

Sadece pahalı kıyafet alıyorum onu da 2-3 sene giyerim. Devir ekonomi devri. Özel okul fiyatları almış başını gitmiş, çocuklar sanki anaokulu değil tıp okuyorlar. Kim kime ne çakarsa" dedi.