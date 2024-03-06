Seksenler'in Zafer'i Efe Deprem hayatını kaybetti

06 Mart 2024 11:47 - Güncelleme : 06 Mart 2024 14:21

Seksenler dizisinin Zafer'i Efe Deprem geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Acı haberi Deprem'in kendisi gibi oyuncu eşi duyurdu.

SEKSENLER DİZİSİNİN OYUNCUSU HAYATINI KAYBETTİ

Seksenler dizisinin 'Zafer'i oyuncu Efe Deprem, dün akşam motosikleti ile seyir halindeyken kaza geçirdi. Deprem, Çağlayan Metrobüs durağına 300 metre mesafede bariyerlere çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen, ünlü oyuncu olay yerinde hayatını kaybetti.

EFE DEPREM KİMDİR?

12 Mayıs 1982 doğumlu Efe Deprem, İstanbul’da dünyaya geldi. Deprem, Badem Şekeri adlı TV film serisindeki rolüyle adını geniş kitlelere duyurdu. Kendi kurduğu sahnede ilk olarak ‘Geri Dönüştürülemeyenler’ isimli oyunla sahne alan başarılı oyuncu, Seksenler dizisiyle de beğeni topladı.