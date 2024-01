Selena Gomez kariyerinde değişikliğe gitti

04 Ocak 2024 16:13 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 16:21

Sosyal medya paylaşımları ve şarkıları ile milyonlarca hayranı olan Selena Gomez’den şaşırtan bir açıklama geldi. En son Only Murders In The Building adlı dizide oynamış olan Selena Gomez, kariyeri hakkındaki planını açıkladı. SmartLess adlı podcast'e konuşan ünlü şarkıcı, son kez albüm çıkarabileceğini söyledi. Gomez "Sanırım bir albüm daha yapabilirim" diye konuştu.

OYUNCU OLMAK İSTİYORDUM!

Selena Gomez, "Yaş aldıkça üzerinde çalışabileceğim ve yönelebileceğim bir şey olsun istiyorum" dedi. Oyuncu "Sanırım bir albüm daha yapabilirim, daha sonra oyunculukla devam etmek istiyorum" dedi.

Program sunucusu bir seçim yapmak zorunda olmadığını ifade ettiğinde de Gomez "Evet haklısın ama rahatlamak istiyorum çünkü yorgunum. "Oyuncu olmak istiyordum, hiçbir zaman şarkıcı olmayı düşünmedim ama hobim zamanla kariyere dönüştü. Çok iyi bir şarkıcı olduğumu düşünmüyorum ama hikayeleri nasıl anlatabileceğimi biliyorum. Şarkı yapmaya bayılıyorum" ifadelerini kullandı.