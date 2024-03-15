Serdar Ortaç'ın o hallerini ağlayarak izledi, çağrıda bulundu: "Bana yarım saat ayır, seni Rabbimle tanıştırayım"

15 Mart 2024 15:36 - Güncelleme : 15 Mart 2024 15:37

Eski oyuncu ve manken Yaşar Alptekin, katıldığı programda gündem olan sözler söyledi. Alptekin, TikTok'ta alkollü yayınlar açarak gündem olan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın haline çok üzüldüğünü söyledi. Ortaç'a çağrı yapan Alptekin, 'sadece bana yarım saatini ayır, seni Rabbimle tanıştırmak istiyorum' dedi.

"MANEVİYATA İHTİYACI VAR"

Serdar Ortaç'a ulaşmaya çalıştığını söyleyen Alptekin, "Serdar Ortaç’ın TikTok’taki halini görünce ağladım. Burada bir çığlık var. Yardım edin diye çığlık atıyor ve uçurumun eşiğinde. Hiçbir şekilde tanımadığım halde Serdar’a ulaşmaya çok çalıştım ama ulaşamadım. Maneviyata ihtiyacı var. Serdar, ben seninle tanışamadım. Seninle tanışmak istiyorum ve bazı şeyler anlatmak istiyorum. Seni Rabbimle tanıştırmak istiyorum. Seni Rabbimle tanıştırmak için gönüllüyüm. Yarım saat fazla değil. O yoğun iş temponda yarım saat bana ayırmanı senden rica ediyorum. Bu isteğim benim için değil senin için.” şeklinde konuştu.