Serdar Ortaç'tan “Bu hayatta seni en çok üzen olay ne?” soruna hayat dersi niteliğinde cevap

05 Ocak 2024 11:32 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 11:41

Kumar bağımlılığıyla bilinen Serdar Ortaç, ilk kez katıldığı programda bu alışkanlığıyla ilgili konuştu. Tüm parasını kumarda yediğini açıklayan Serdar Ortaç’ın eski eşi de 'Serdar, takılarımı satıp, kumar oynuyordu' demişti.

SERDAR ORTAÇ'TAN KUMAR İTİRAFI

Alişan ile Hayata Gülümse programına konuk olan Serdar Ortaç, Kumar tutkusu yüzünden bankalara 10 milyon TL borcu olan ve bir süre önce bu borçlarını kapatan Ortaç itiraflarını bir bir sıraladı. Ortaç, “Bu hayatta seni en çok üzen olay ne?” sorusuna, “Ölümler, çok para kaybetmem, çok kumar oynamam beni mahvetti. Şimdi yok ama çok geç oldu. Yemin ediyorum kazanamazlar. Pazartesi 1 kazanırsa çarşamba 2 kaybeder. Kendini kaybederse 10 gider. 10 lirayı geri almak için 10 senen gider. Kazansam ben kazanırdım 35 senedir oynuyorum. İnsan sadece mesleğinden kazanır. En iyi evlerde oturdum en iyi arabalara bindim. Her şeyin en lüksünü yaşadım. Öyle bir hayat yok.” diyerek adeta hayat dersi verdi.

“TAKILARIMI SATIP, KUMAR OYNUYORDU”

Serdar Ortaç'ın eski eşi sanatçının kumar bağımlılığıyla ilgili, "Ben Serdar’a güvenmedim, hiçbir zaman kendimi rahat hissetmedim. Ailemi görmeye gidiyordum İrlanda’ya dönüyordum, takılarım gidiyordu. En son resim çekmeye başladım takılarımı. Benim kocam gidip takıları satıp, kumar oynuyordu." dedi.