Seren Serengil'in acı kaybı! Gözyaşları içinde veda etti

19 Şubat 2024 09:19 - Güncelleme : 19 Şubat 2024 09:36

Sosyal medya hesabından köpeğini kaybettiğini duyuran Seren Serengil, hıçkıra hıçkıra ağlayarak üzüntüsünü dile getirdi.

SEREN SERENGİL KÖPEĞİNİ KAYBETTİ

Dün köpeğinin organ yetmezliği nedeniyle kana ihtiyacı olduğunu duyuran Seren Serengil, tüm çabalara rağmen köpeğini kaybettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından video yayınlayan Serengil, gözyaşları içinde, "Noynoy gitti.... Benide yanında götürdü.. Hepinize teşekkür ederim" dedi.