19 Şubat 2024 09:19 - Güncelleme : 19 Şubat 2024 09:36
Seren Serengil'in acı kaybı! Gözyaşları içinde veda etti
Sunucu ve şarkıcı Seren Serengil bir süredir tedavi gören köpeğini kaybetti. Sağlık problemi yaşayan köpeği için kan arayışına giren Serengil, gözyaşları içinde dün akşam köpeğini kaybettiği açıkladı.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Sosyal medya hesabından köpeğini kaybettiğini duyuran Seren Serengil, hıçkıra hıçkıra ağlayarak üzüntüsünü dile getirdi.
SEREN SERENGİL KÖPEĞİNİ KAYBETTİ
Dün köpeğinin organ yetmezliği nedeniyle kana ihtiyacı olduğunu duyuran Seren Serengil, tüm çabalara rağmen köpeğini kaybettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından video yayınlayan Serengil, gözyaşları içinde, "Noynoy gitti.... Benide yanında götürdü.. Hepinize teşekkür ederim" dedi.
Kaynak: TGRT Haber