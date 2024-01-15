Serenay Sarıkaya ile barıştığı iddiasına Kerem Bürsin'den jet cevap

15 Ocak 2024 11:53 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 12:01

Oyuncular Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya 2015 yılında başlayan birlikteliğini 2019 yılında sonlandırdı. Gazete Magazin’in haberine göre, çift, tekrar bir araya geldi.

KEREM BÜRSİN'DEN İDDİALARA CEVAP

Serenay Sarıkaya konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, Kerem Bürsin, çıkan haberleri yalanlayarak, "Hangi paralel evrende oluyor bu?" ifadelerini kullandı.

ÖDÜL TÖRENİNDE SERENAY RÜZGARI

Çıkan haberlerle ilgili konuşmayan Serenay Sarıkaya, son günlerde Yılın Yıldızları Ödül Töreni'nde aldığı ödülle gündem oldu. Serenay Sarıkaya, peş peşe ödül almaya çıkınca 'Yine ben yine ben yine ben' diye bağırdı. O anlar ise görenleri güldürdü.