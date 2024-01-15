15 Ocak 2024 11:53 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 12:01
Serenay Sarıkaya ile barıştığı iddiasına Kerem Bürsin'den jet cevap
Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin çifti 2019 yılında 4 senelik birlikteliğini sonlandırmıştı. Hakkında çıkan iddialara cevap veren Bürsin, “Paralel evrende” dedi.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Oyuncular Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya 2015 yılında başlayan birlikteliğini 2019 yılında sonlandırdı. Gazete Magazin’in haberine göre, çift, tekrar bir araya geldi.
KEREM BÜRSİN'DEN İDDİALARA CEVAP
Serenay Sarıkaya konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, Kerem Bürsin, çıkan haberleri yalanlayarak, "Hangi paralel evrende oluyor bu?" ifadelerini kullandı.
ÖDÜL TÖRENİNDE SERENAY RÜZGARI
Çıkan haberlerle ilgili konuşmayan Serenay Sarıkaya, son günlerde Yılın Yıldızları Ödül Töreni'nde aldığı ödülle gündem oldu. Serenay Sarıkaya, peş peşe ödül almaya çıkınca 'Yine ben yine ben yine ben' diye bağırdı. O anlar ise görenleri güldürdü.