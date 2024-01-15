Tgrt Haber
15 Ocak 2024 11:53 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 12:01

Serenay Sarıkaya ile barıştığı iddiasına Kerem Bürsin'den jet cevap

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin çifti 2019 yılında 4 senelik birlikteliğini sonlandırmıştı. Hakkında çıkan iddialara cevap veren Bürsin, “Paralel evrende” dedi.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin

Oyuncular Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya 2015 yılında başlayan birlikteliğini 2019 yılında sonlandırdı. Gazete Magazin’in haberine göre, çift, tekrar bir araya geldi.

KEREM BÜRSİN'DEN İDDİALARA CEVAP 

Serenay Sarıkaya konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, Kerem Bürsin, çıkan haberleri yalanlayarak, "Hangi paralel evrende oluyor bu?" ifadelerini kullandı.

Serenay Sarıkaya ile barıştığı iddiasına Kerem Bürsin'den jet cevap

ÖDÜL TÖRENİNDE SERENAY RÜZGARI 

Çıkan haberlerle ilgili konuşmayan Serenay Sarıkaya, son günlerde Yılın Yıldızları Ödül Töreni'nde aldığı ödülle gündem oldu. Serenay Sarıkaya, peş peşe ödül almaya çıkınca 'Yine ben yine ben yine ben' diye bağırdı. O anlar ise görenleri güldürdü.

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Serenay SarıkayaKerem Bürsin
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