Serenay Sarıkaya’dan Çilli Bom yorumuna cevap!

13 Ocak 2024 17:08 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 17:09

Son zamanlarda müzisyen Mert Demir ile aşk yaşadığı iddia ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz gece Davutpaşa'da gerçekleşen bir ödül törenine katıldı.

Serenay Sarıkaya, sevgili oldukları öne sürülen Mert Demir'in fotoğrafına, "Çilli Bom" yorumu yapmıştı. Muhabirlerin bu mesajı hatırlatması üzerine güzel oyuncu, "Çok tatlısınız ama bu konuya girmeyeceğim" diye konuştu. Ödül törenine gelirken aracında yüksek sesle müzik dinleyen Sarıkaya, "Hangi şarkıyı dinliyordunuz?" sorusuna ise "Ben Türkçe müzik dinlemiyordum ama böyle etkinliklere gelirken kendimi müzikle motive etmeyi çok seviyorum" cevabını verdi.