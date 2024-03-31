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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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31 Mart 2024 18:30 - Güncelleme : 31 Mart 2024 18:30

Serenay Sarıkaya'nın Adana Demirspor formalı kombinine Murat Sancak'tan cevap geldi

Yerel seçim için oy vermeye giden Serenay Sarıkaya, giydiği Adana Demirspor formasıyla gündem olmayı başardı. Sarıkaya'nın fotoğrafına sessiz kalamayan Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak ise "Yakışmış" dedi.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya da oy kullanmaya Adana Demirspor formasıyla geldi. Sosyal medyada gündem olan Sarıkaya'ya bir cevap da Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak'tan geldi. 

SERENAY SARIKAYA ADANA DEMİRSPOR FORMASIYLA GÜNDEM OLDU 

Serenay Sarıkaya, "Bunu Aile dizisinde bütün ekibe ismimizin yazılı olduğu şekilde hediye etmişlerdi. İlk defa bugün giydim." derken sosyal medyada büyük ilgi gören Sarıkaya'nın fotoğrafına Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak'dan da yorum geldi. Sancak, Serenay Sarıkaya'nın formasına "Yakışmış' yorumunu yaptı.

Serenay Sarıkaya'nın Adana Demirspor formalı kombinine Murat Sancak'tan cevap geldi - 1. Resim

 

 

Kaynak: TGRT Haber
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