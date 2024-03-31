Serenay Sarıkaya'nın Adana Demirspor formalı kombinine Murat Sancak'tan cevap geldi

SERENAY SARIKAYA ADANA DEMİRSPOR FORMASIYLA GÜNDEM OLDU

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya da oy kullanmaya Adana Demirspor formasıyla geldi. Sosyal medyada gündem olan Sarıkaya'ya bir cevap da Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak'tan geldi.

Serenay Sarıkaya, "Bunu Aile dizisinde bütün ekibe ismimizin yazılı olduğu şekilde hediye etmişlerdi. İlk defa bugün giydim." derken sosyal medyada büyük ilgi gören Sarıkaya'nın fotoğrafına Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak'dan da yorum geldi. Sancak, Serenay Sarıkaya'nın formasına "Yakışmış' yorumunu yaptı.