Serenay Sarıkaya'nın Kore kalbi olay oldu! Koreli yıldızlarla 'Heyy Guys' paylaşımı

14 Mart 2024 23:11 - Güncelleme : 14 Mart 2024 23:11

Son olarak rol aldığı Aile dizisinin final olmasının ardından yeni projeler için görüşme yapan Serenay Sarıkaya, bir marka iş birliğiyle Seul'e gitti. Giyim tarzıyla çok konuşulan oyuncu, dünyaca ünlü isimlerle bir araya geldi.

SERENAY SARIKAYA DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLARLA BİR ARADA

Serenay Sarıkaya BLACKPINK KPOP grubu üyesi Lisa (Lalisa) ile Kore'de seni seviyorum demek olan parmaklarını kalp şeklinde yaparak poz verdi. Sarıkaya daha sonra dünyaca ünlü müzik grubu üyesi Enhypen ile de poz verdi.