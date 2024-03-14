14 Mart 2024 23:11 - Güncelleme : 14 Mart 2024 23:11
Serenay Sarıkaya'nın Kore kalbi olay oldu! Koreli yıldızlarla 'Heyy Guys' paylaşımı
Dünyaca ünlü markanın davetlisi olarak Seul'e giden Serenay Sarıkaya, yayınladığı fotoğraf ve videolarla sosyal medyayı salladı. Sarıkaya, etkinlikte Güney Koreli Kpop grubu üyeleriyle bir araya geldi.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Son olarak rol aldığı Aile dizisinin final olmasının ardından yeni projeler için görüşme yapan Serenay Sarıkaya, bir marka iş birliğiyle Seul'e gitti. Giyim tarzıyla çok konuşulan oyuncu, dünyaca ünlü isimlerle bir araya geldi.
SERENAY SARIKAYA DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLARLA BİR ARADA
Serenay Sarıkaya BLACKPINK KPOP grubu üyesi Lisa (Lalisa) ile Kore'de seni seviyorum demek olan parmaklarını kalp şeklinde yaparak poz verdi. Sarıkaya daha sonra dünyaca ünlü müzik grubu üyesi Enhypen ile de poz verdi.
Kaynak: TGRT Haber.com