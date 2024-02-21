Tgrt Haber
Haberler>Magazin>Serkan Çağrı uluslararası yaygın virüsü kaptı, paylaşımı endişelendirdi
21 Şubat 2024 16:12 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 16:23

Serkan Çağrı uluslararası yaygın virüsü kaptı, paylaşımı endişelendirdi

Klarnet virtüözü Serkan Çağrı, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla koronavirüse yakalandığını açıklayarak, "Özellikle çocuklarınızı koruyun" diyerek takipçilerini uyardı.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Serkan Çağrı uluslararası yaygın virüsü kaptı, paylaşımı endişelendirdi
Serkan Çağrı

Müzisyen Serkan Çağrı, koronavirüse yakalandığını açıklayarak, takipçilerini uyardı. 'Rota virüsü perişan ediyor' diyen Çağrı, hastalık sürecini paylaştı. 

SERKAN ÇAĞRI HASTANELİK OLDU 

Müzisyen Serkan Çağrı rota virüsüne yakalandığını açıklayarak, "Takipçilerini uyaran Serkan Çağrı; "Dikkat! Dikkat! Rota virüsü perişan ediyor. Özellikle çocuklarınızı koruyun. İlk önce bizim çocuklarda başlayan bu virüs sıra sıra hepimize bulaştı. Beni bu kadar perişan ettiyse yavrularımızı düşünemiyorum" dedi.

Serkan Çağrı uluslararası yaygın virüsü kaptı, paylaşımı endişelendirdi - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...