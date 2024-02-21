Serkan Çağrı uluslararası yaygın virüsü kaptı, paylaşımı endişelendirdi

21 Şubat 2024 16:12 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 16:23

Müzisyen Serkan Çağrı, koronavirüse yakalandığını açıklayarak, takipçilerini uyardı. 'Rota virüsü perişan ediyor' diyen Çağrı, hastalık sürecini paylaştı.

SERKAN ÇAĞRI HASTANELİK OLDU

Müzisyen Serkan Çağrı rota virüsüne yakalandığını açıklayarak, "Takipçilerini uyaran Serkan Çağrı; "Dikkat! Dikkat! Rota virüsü perişan ediyor. Özellikle çocuklarınızı koruyun. İlk önce bizim çocuklarda başlayan bu virüs sıra sıra hepimize bulaştı. Beni bu kadar perişan ettiyse yavrularımızı düşünemiyorum" dedi.