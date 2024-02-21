21 Şubat 2024 16:12 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 16:23
Serkan Çağrı uluslararası yaygın virüsü kaptı, paylaşımı endişelendirdi
Klarnet virtüözü Serkan Çağrı, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla koronavirüse yakalandığını açıklayarak, "Özellikle çocuklarınızı koruyun" diyerek takipçilerini uyardı.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Müzisyen Serkan Çağrı, koronavirüse yakalandığını açıklayarak, takipçilerini uyardı. 'Rota virüsü perişan ediyor' diyen Çağrı, hastalık sürecini paylaştı.
SERKAN ÇAĞRI HASTANELİK OLDU
Müzisyen Serkan Çağrı rota virüsüne yakalandığını açıklayarak, "Takipçilerini uyaran Serkan Çağrı; "Dikkat! Dikkat! Rota virüsü perişan ediyor. Özellikle çocuklarınızı koruyun. İlk önce bizim çocuklarda başlayan bu virüs sıra sıra hepimize bulaştı. Beni bu kadar perişan ettiyse yavrularımızı düşünemiyorum" dedi.
Kaynak: TGRT Haber