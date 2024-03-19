Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Magazin>Serpil Örümcer'e yardım konseri! Usta isim sahne alacak
19 Mart 2024 21:59 - Güncelleme : 19 Mart 2024 22:42

Serpil Örümcer'e yardım konseri! Usta isim sahne alacak

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Serpil Örümcer, geçtiğimiz günlerde borçları nedeniyle şarkılarını satışa çıkardığını duyurmuştu. Serpil Örümcer için yardım konseri düzenlenecek

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com

Daha önce yaşadığı maddi zorluklar nedeniyle imzalı fotoğraflarını satışa çıkaran Serpil Örümcer, yine yaşadığı sıkıntılı günler sebebiyle şarkılarını satışa çıkardı. Örümcer, "Borçlarımdan dolayı nostalji olarak şarkılarımı bir CD'de topladım. Onları satmak istiyorum." diyerek sosyal medyadan yardım talebinde bulunmuştu. 

SERPİL ÖRÜMCER İÇİN YARDIM KONSERİ 

1967 yılında güzellik yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuğa başlayan Serpil Örümcer, yaşadığı maddi zorluklar nedeniyle şarkılarını topladığı CD'yi satışa çıkardığını duyurmuştu. Oyuncu için yardım konseri düzenlenecek. 16 Nisan'da Cem Karaca Kültür Merkezi'nde 'Bir Şarkısın Sen' sloganıyla düzenlenecek konserde Türk sanat müziği sanatçısı Aygün Karadoğan sahne alacak.

Serpil Örümcer'e yardım konseri! Usta isim sahne alacak - 1. Resim

 

Kaynak: TGRT Haber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...