Serpil Örümcer'e yardım konseri! Usta isim sahne alacak

19 Mart 2024 21:59 - Güncelleme : 19 Mart 2024 22:42

Daha önce yaşadığı maddi zorluklar nedeniyle imzalı fotoğraflarını satışa çıkaran Serpil Örümcer, yine yaşadığı sıkıntılı günler sebebiyle şarkılarını satışa çıkardı. Örümcer, "Borçlarımdan dolayı nostalji olarak şarkılarımı bir CD'de topladım. Onları satmak istiyorum." diyerek sosyal medyadan yardım talebinde bulunmuştu.

SERPİL ÖRÜMCER İÇİN YARDIM KONSERİ

1967 yılında güzellik yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuğa başlayan Serpil Örümcer, yaşadığı maddi zorluklar nedeniyle şarkılarını topladığı CD'yi satışa çıkardığını duyurmuştu. Oyuncu için yardım konseri düzenlenecek. 16 Nisan'da Cem Karaca Kültür Merkezi'nde 'Bir Şarkısın Sen' sloganıyla düzenlenecek konserde Türk sanat müziği sanatçısı Aygün Karadoğan sahne alacak.