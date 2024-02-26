Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldı, yerine gelen isim gündem oldu

26 Şubat 2024 14:47 - Güncelleme : 26 Şubat 2024 14:55

Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah karakteriyle yer alan Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması sonucu 2 kez ameliyat oldu. Tedavisine hastanede devam edilen oyuncu diziden ayrılmak zorunda kaldı. Usta ismin oynadığı rol için ise Ahmet Mümtaz Taylan’la anlaşıldı.

SETTAR TANRIÖĞEN GİTTİ, AHMET MÜMTAZ TAYLAN GELDİ

Geçirdiği 2 ameliyatın ardından tedavisine hastanede devam edilen Settar Tanrıöğen için yapım şirketinden açıklama geldi. Oyuncunun diziden ayrıldığını belirten şirket, "Kızılcık Şerbeti’nde Abdullah Ünal karakterini oynayan değerli oyuncumuz Settar Tanrıöğen’in geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavisi hastanede devam etmektedir. Show TV olarak tedavi sürecini yakından takip ettiğimiz oyuncumuzun, nekahat döneminin bir süre daha devam etmesi gerektiğini doktorlarından öğrenmiş bulunmaktayız. Show TV ve Gold Film olarak Settar Tanrıöğen’e dizimize kattığı değerden dolayı teşekkür eder, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz. Dizinin bu hafta yayınlanacak 53. Bölümünden itibaren Abdullah Ünal karakterini bir diğer değerli oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan devralacaktır… Saygılarımızla…” ifadelerine yer verildi.