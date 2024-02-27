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27 Şubat 2024 11:54 - Güncelleme : 27 Şubat 2024 11:58

Settar Tanrıöğen'in neden Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldığı ortaya çıktı!

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Kızılcık Şerbeti’nde oynadığı Abdullah karakterine veda etmek zorunda kalan Settar Tanrıöğen’in son sağlık durumu sevenlerini endişelendirdi. Geçici hafıza kaybı yaşayan oyuncunun senaryo ile oyuncu isimleri unuttuğu ortaya çıktı.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Settar Tanrıöğen&#039;in neden Kızılcık Şerbeti&#039;nden ayrıldığı ortaya çıktı!
Kızılcık Şerbeti, Settar Tanrıöğen

Kızılcık Şerbeti’nin oyuncusu Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması sonrası 2 kez ameliyat geçirdi. Hastanede tedavisine devam eden oyuncu diziden ayrılmak zorunda kaldı. Tanrıöğen'in geçirdiği komplikasyonlar nedeniyle zaman zaman hafıza kaybı yaşadığı ileri sürüldü.

SETTAR TANRIÖĞEN HAFIZA KAYBI YAŞIYOR 

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in zaman zaman geçici hafıza kaybı yaşadığı, diziyle ilgili senaryoyu ve isimleri unuttuğu öğrenildi. Usta oyuncunun tedavisinin uzun sürmesi nedeniyle diziden ayrılma kararı aldığı öğrenildi.

Settar Tanrıöğen'in neden Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldığı ortaya çıktı! Kahreden detay sevenlerini üzüntüye boğdu - 1. Resim

Settar Tanrıöğen'in neden Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldığı ortaya çıktı! Kahreden detay sevenlerini üzüntüye boğdu - 2. Resim

SETTAR TANRIÖĞEN'İN YERİNE AHMET MÜMTAZ TAYLAN GELDİ 

Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen, uzun tedavi süreci nedeniyle Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrıldı. Oyuncunun diziden ayrıldığını belirten şirket, "Kızılcık Şerbeti’nde Abdullah Ünal karakterini oynayan değerli oyuncumuz Settar Tanrıöğen’in geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavisi hastanede devam etmektedir. Show TV olarak tedavi sürecini yakından takip ettiğimiz oyuncumuzun, nekahat döneminin bir süre daha devam etmesi gerektiğini doktorlarından öğrenmiş bulunmaktayız. Show TV ve Gold Film olarak Settar Tanrıöğen’e dizimize kattığı değerden dolayı teşekkür eder, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz. Dizinin bu hafta yayınlanacak 53. Bölümünden itibaren Abdullah Ünal karakterini bir diğer değerli oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan devralacaktır… Saygılarımızla…” ifadelerine yer verildi. 

Settar Tanrıöğen'in neden Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldığı ortaya çıktı! Kahreden detay sevenlerini üzüntüye boğdu - 3. Resim

 

Kaynak: TGRT Haber
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