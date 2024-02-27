Settar Tanrıöğen'in neden Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldığı ortaya çıktı!

27 Şubat 2024 11:54 - Güncelleme : 27 Şubat 2024 11:58

Kızılcık Şerbeti’nin oyuncusu Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması sonrası 2 kez ameliyat geçirdi. Hastanede tedavisine devam eden oyuncu diziden ayrılmak zorunda kaldı. Tanrıöğen'in geçirdiği komplikasyonlar nedeniyle zaman zaman hafıza kaybı yaşadığı ileri sürüldü.

SETTAR TANRIÖĞEN HAFIZA KAYBI YAŞIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in zaman zaman geçici hafıza kaybı yaşadığı, diziyle ilgili senaryoyu ve isimleri unuttuğu öğrenildi. Usta oyuncunun tedavisinin uzun sürmesi nedeniyle diziden ayrılma kararı aldığı öğrenildi.

SETTAR TANRIÖĞEN'İN YERİNE AHMET MÜMTAZ TAYLAN GELDİ

Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen, uzun tedavi süreci nedeniyle Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrıldı. Oyuncunun diziden ayrıldığını belirten şirket, "Kızılcık Şerbeti’nde Abdullah Ünal karakterini oynayan değerli oyuncumuz Settar Tanrıöğen’in geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavisi hastanede devam etmektedir. Show TV olarak tedavi sürecini yakından takip ettiğimiz oyuncumuzun, nekahat döneminin bir süre daha devam etmesi gerektiğini doktorlarından öğrenmiş bulunmaktayız. Show TV ve Gold Film olarak Settar Tanrıöğen’e dizimize kattığı değerden dolayı teşekkür eder, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz. Dizinin bu hafta yayınlanacak 53. Bölümünden itibaren Abdullah Ünal karakterini bir diğer değerli oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan devralacaktır… Saygılarımızla…” ifadelerine yer verildi.