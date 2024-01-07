Şeyma Subaşı'dan Dominik'te eski eş Acun Ilıcalı'ya övgüler

07 Ocak 2024 14:09 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 14:09

Geçtiğimiz günlerde Mısırlı iş insanı Mohammed Alsalouissi ile tek celsede boşanan Şeyma Subaşı, bir önceki eşi Acun Ilıcalı'nın yanında soluğu aldı. Survivor programının çekimleri için Dominik'te bulunan Ilıcalı'nın yanına giden Subaşı, sosyal medya paylaşımlarını da eksik etmedi.

Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'ya övgüler dizdiği paylaşımını Survivor çekimlerinden seçti. Subaşı, "Büyük ve başarılı bir yapım ekibi! 6 farklı ülke için 'survivor' TV şovunu çekiyor. 13 yıldan fazladır Dominik Cumhuriyeti! Ne büyük başarı, çok gurur duyuyorum. Bu arada bahsettiğim başarı hikayesi Melisa'nın babası hakkında. Bu, onun pek çok başarısından sadece biri. Başardıklarını görmek beni çok gururlandırıyor" sözlerini paylaştı.

Öte yandan Şeyma Subaşı, 3 Mayıs 2023 tarihinde Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmuştu. Ancak ikilinin mutluluğu uzun sürmemişti. Subaşı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mohammed Alsaloussi ile 29 Eylül'de tek celsede boşanmıştı.

Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı ise sekiz yıllık beraberliğin ardından 2017 yılında evlenmişti. Çiftin kızları Melisa 2013'te dünyaya gelmişti.

Acun Ilıcalı-Şeyma Subaşı çiftinin evliliği sadece 14 ay sürmüştü.