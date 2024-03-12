Şeyma Subaşı'ndan Ramazan paylaşımı! "Ramazan'ın ruhuna saygı gösterelim"

12 Mart 2024 22:36 - Güncelleme : 12 Mart 2024 22:37

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturan Subaşı, 29 Eylül'de tek celsede boşandı. Her paylaşımı olay olan ünlü fenomenden Ramazan ayı paylaşımı geldi.

ŞEYMA SUBAŞI'NDAN RAMAZAN AYI PAYLAŞIMI

Anne ve babasıyla iftarın açan Şeyma Subaşı, "Tüm Müslüman kardeşlerime ve diğer dinlerden dostlarıma huzurlu bir Ramazan diliyorum. Bu güzel ayın dünyaya anlayış, kolaylık, pozitiflik ve barış getirmesini temenni ediyorum. Hep birlikte Ramazan'ın ruhuna saygı gösterelim ve onu kucaklayalım." ifadelerine yer verdi. 2.8 milyon takipçisi bulunan Subaşı yorum yağmuruna tutuldu.