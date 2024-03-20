Sezen Aksu'nun hastalığı belli oldu: 1 milyonda 15 kişide görülüyor

Akay, ünlü şarkıcının 1 milyonda yaklaşık 10-15 kişide görülen Cushing sendromuna yakalandığını duyurdu.

HASTANE KANTİNİNDE ÇEKİLMİŞ

Akay, şu ifadeleri kullandı: "Sezen Aksu, 1 milyonda yaklaşık 10-15 kişide görülen hatta Türkan Şoray'da da olan Cushing Sendromu rahatsızlığına yakalandı.

Hormonal bir bozukluk olan bu rahatsızlık ile ilgili hastanedeydi. O fotoğraf hastanenin kantininde çekilmiş.