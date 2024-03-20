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20 Mart 2024 11:31 - Güncelleme : 20 Mart 2024 11:35

Sezen Aksu'nun hastalığı belli oldu: 1 milyonda 15 kişide görülüyor

Son dönemlerde yaşadığı rahatsızlıklarla gündemde olan Sezen Aksu'nun hastalığı belli oldu. Minik Serçe, 1 milyonda 15 kişide görülen Cushing sendromuna yakalandı.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: TGRT Haber
Sezen Aksu&#039;nun hastalığı belli oldu: 1 milyonda 15 kişide görülüyor

Son dönemde yaşadığı sağlık sıkıntılarıyla gündem olan ünlü sanatçı Sezen Aksu, sevenlerini korkuttu. Emel Müftüoğlu'nun paylaşımıyla adından söz ettirdi. Müftüoğlu, uzun süredir gözlerden uzak yaşayan Aksu'yu ziyaret etti. 

Müftüoğlu'nun paylaşımındaki 'hastane künyesi' detayı Sezen Aksu sevenlerini meraklandırdı. Onur Akay, Sezen Aksu'nun hastalığını açıkladı. 

Akay, ünlü şarkıcının 1 milyonda yaklaşık 10-15 kişide görülen Cushing sendromuna yakalandığını duyurdu.

Sezen Aksu'nun hastalığı ortaya çıktı! 1 milyonda 15 kişide görülüyor - Resim: 6

HASTANE KANTİNİNDE ÇEKİLMİŞ

Akay, şu ifadeleri kullandı: "Sezen Aksu, 1 milyonda yaklaşık 10-15 kişide görülen hatta Türkan Şoray'da da olan Cushing Sendromu rahatsızlığına yakalandı.

 Hormonal bir bozukluk olan bu rahatsızlık ile ilgili hastanedeydi. O fotoğraf hastanenin kantininde çekilmiş. 

Aksu, aynı zamanda check-up yaptırdı ve tüm sonuçları çok iyi çıktı ama Cushing Sendromu önemli bir rahatsızlık ve hayatını kaybedenler oluyor.”

Kaynak: TGRT Haber
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