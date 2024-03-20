Sezen Aksu'nun hastalığı belli oldu: 1 milyonda 15 kişide görülüyor
Son dönemlerde yaşadığı rahatsızlıklarla gündemde olan Sezen Aksu'nun hastalığı belli oldu. Minik Serçe, 1 milyonda 15 kişide görülen Cushing sendromuna yakalandı.
Son dönemde yaşadığı sağlık sıkıntılarıyla gündem olan ünlü sanatçı Sezen Aksu, sevenlerini korkuttu. Emel Müftüoğlu'nun paylaşımıyla adından söz ettirdi. Müftüoğlu, uzun süredir gözlerden uzak yaşayan Aksu'yu ziyaret etti.
Müftüoğlu'nun paylaşımındaki 'hastane künyesi' detayı Sezen Aksu sevenlerini meraklandırdı. Onur Akay, Sezen Aksu'nun hastalığını açıkladı.
Akay, ünlü şarkıcının 1 milyonda yaklaşık 10-15 kişide görülen Cushing sendromuna yakalandığını duyurdu.
HASTANE KANTİNİNDE ÇEKİLMİŞ
Akay, şu ifadeleri kullandı: "Sezen Aksu, 1 milyonda yaklaşık 10-15 kişide görülen hatta Türkan Şoray'da da olan Cushing Sendromu rahatsızlığına yakalandı.
Hormonal bir bozukluk olan bu rahatsızlık ile ilgili hastanedeydi. O fotoğraf hastanenin kantininde çekilmiş.
Aksu, aynı zamanda check-up yaptırdı ve tüm sonuçları çok iyi çıktı ama Cushing Sendromu önemli bir rahatsızlık ve hayatını kaybedenler oluyor.”