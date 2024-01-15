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15 Ocak 2024 13:36 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 13:36

Sinan Çetin ile Beşiktaş'ın eski başkanı dünür oluyor

Yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin, Beşiktaş’ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi’nin kızı Mina Nur Çebi ile nişanlandı.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Sinan Çetin ile Beşiktaş&#039;ın eski başkanı dünür oluyor
Sinan Çetin

2016 yılında yaptığı kazada bir polisin şehit olmasına neden olan Rüzgar Çetin, 8 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olmuştu. Olay sonrası gözlerden uzak bir yaşan süren Çetin Mina Nur Çebi ile nişanlandı.

4 YIL SONRA NİŞANLANDILAR 

Rüzgar Çetin ile cezaevi süreci boyunca birlikte olan Mina Nur Çebi, 4 yıl önce ayrılık kararı almıştı. Tekrar barışan çift, beraberliklerini resmiyete dökmeye karar vererek nişanlandı.

Sinan Çetin ile Beşiktaş'ın eski başkanı dünür oluyor

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Sinan Çetin
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