15 Ocak 2024 13:36 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 13:36
Sinan Çetin ile Beşiktaş'ın eski başkanı dünür oluyor
Yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin, Beşiktaş’ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi’nin kızı Mina Nur Çebi ile nişanlandı.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
2016 yılında yaptığı kazada bir polisin şehit olmasına neden olan Rüzgar Çetin, 8 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olmuştu. Olay sonrası gözlerden uzak bir yaşan süren Çetin Mina Nur Çebi ile nişanlandı.
4 YIL SONRA NİŞANLANDILAR
Rüzgar Çetin ile cezaevi süreci boyunca birlikte olan Mina Nur Çebi, 4 yıl önce ayrılık kararı almıştı. Tekrar barışan çift, beraberliklerini resmiyete dökmeye karar vererek nişanlandı.