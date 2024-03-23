Sinem Kobal'dan yıllar sonra yeni proje! Bu sefer komediyle dönüyor

23 Mart 2024 23:42 - Güncelleme : 23 Mart 2024 23:42

Son olarak 2018 yılında yer aldığı Yüz Yüze dizisinin ardından herhangi bir projede yer almayan Sinem Kobal, uzun bir aranın ardından tekrar sete çıkıyor. Komedi türündeki “Karşılaşmalar” yeni sezonda Exxen’de izleyici karşısına çıkacak.

SİNEM KOBAL'DAN YILLAR SONRA YENİ PROJE

Sinem Kobal'ın yanı sıra oyuncu kadrosunda; Begüm Öner, Bora Akkaş, Melis Babadağ, Canberk Gültekin, Cem Gelinoğlu, Deniz Hamzaoğlu, Erdem Yener, Cansu Diktaş Altınok, Giray Altınok, Kerem Özdoğan, Mahir İpek, Muammer Tali, Muttalip Müjdeci, Sarp Apak, Sinem Kobal, Şükrü Özyıldız, Uraz Kaygılaroğlu ve Zerrin Sümer g,b, isimler de yer alıyor. Provalar için bir araya gelen oyuncuların eğlenceli hali kameralara yansıdı.