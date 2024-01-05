Gürcistan'a kaçarken yakalanan Kıvanç ve Beril Talu çiftinin ifadesi ortaya çıktı

05 Ocak 2024 12:05 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 15:43

'Var Böyle Tipler' kanalıyla tanınan sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun yaklaşık 150 milyonluk vurgun yapıp yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Şikayetler üzerine harekete geçen polis Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'yu yakaladı.

150 MİLYONLUK VURGUN YAPIP KAÇTILAR

Ponzi sistemiyle yakın çevrelerinin paralarını aldığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Çiftin arkadaşlarını, kuaförlerini, manikürcülerini, şoförlerini bile 'reklam işi' adı altında dolandırdıkları öne sürülmüştü. Komedyen ve oyuncu Kıvanç Talu ile reklamcılık sektöründe tanınan eşi Beril Talu, yakın çevresini dolandırmakla ve yurt dışına kaçtığı iddia ediliyordu. Şikayetler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu yurt dışına kaçtığı iddia edilen Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'yu yakaladı.Talu Çifti Gürcistan'a kaçarken, Sabiha Gökçen Havalimanında yakalandı.

ÇİFTİN İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Pasaportlarına el konulan Talu çifti, gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan Talu çifti, Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. İfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun, “Biz onlardan borç aldık. Onlar tefecilik yaptı” dedikleri öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Var Böyle Tipler hesabıyla tanınan Kıvanç Talu’nun yakın çevresini dolandırdığını ve 100 milyon TL ile Portekiz’e kaçtığı iddia edilmişti. Son olarak Yaren Leylek filminde rol alan Kıvanç Talu’nun menajeri, “Sayın cast direktörleri ve arkadaşlarım… Bugün öğrendiğim üzere güncel sunum dosyamda yer alan Kıvanç Talu adlı oyuncunun haber sitelerinden aldığım bilgi ve yakın dostlarımın uyarısı üzerine hakkında soruşturma olduğu bilgisi edinilmiştir. Bugüne kadar olan bir sinema filmi sözleşmemiz haricinde herhangi bir iş ilişkiniz olmamıştır. Bugünden sonra da olmayacaktır Bilgilerinize sunarım…” açıklamasında bulunmuştu.