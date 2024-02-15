Sosyal medyayı karıştıran darp iddiası! 'Cemre Demirel tarafından dayak yedim' diyen Nilsu'nun dayak attığı ortaya çıktı

15 Şubat 2024 11:52 - Güncelleme : 15 Şubat 2024 12:03

Fenomenin kendisine şiddet uyguladığını sosyal medya hesabından açıklayan Nilsu, aralarında geçen mesajları da paylaştı. Nilsu’nun arkadaşı çektiği videoda, yakın arkadaşı olan Nilsu’dan şiddet gördüğünü belirterek, “İki yüzlüsün. Cemre Demirel'den hiçbir farkın yok." dedi.

"CEMRE DEMİREL'DEN HİÇBİR FARKIN YOK"

Aynı taksideki Nilsu'nun kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Şule isimli kadın, "Beni hareket halinde olan taksiden atmaya çalışıp atamayınca yarım saat boyunca darp eden bir kadın mı kuruyor bu cümleleri? Şiddetin hiçbir geçerli sebebi olmadığını? Hiçbir kadının başına aynısının gelmesine izin vermeyeceğini? İkiyüzlüsün. Cemre Demirel'den hiçbir farkın yok." dedi.

CEMRE DEMİREL, ŞİDDET İTİRAFIYLA ŞAŞIRTTI

Açtığı yayında sevgilisi Nilsu'ya şiddet uyguladığı haberleriyle ilgili konuşan fenomen Cemre Demirel, "Dövmek kapsamlı bir şey. Kıyak kafa bir tane vurmuşum ki hatırlamıyorum. Bu dövmek mi oluyor?" dedi.