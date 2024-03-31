31 Mart 2024 23:10 - Güncelleme : 31 Mart 2024 23:10
Sunucu Mesut Yar'ın oy oranı belli oldu
Datça Belediyesi’nde bağımsız aday olan Mesut Yar'ın oy oranı belli oldu. Televizyoncu ve sunucu Yar, yüzde 60 oranında açılan sandıktan yüzde 5, 71 oranın sahibi oldu.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Aday adaylığı sürecinde CHP’den aday gösterilmediği Datça Belediyesi’nde bağımsız aday olan Mesut Yar, listenin üçüncü sırasında yer aldı.
MESUT YAR'IN OY ORANI BELLİ OLDU
CHP Adayı Aytaç Kurt yüzde 46,91 oranında oy alarak ilk sırada yer alırken, MHP'den Feyzullah Gülada yüzde 36,14 oy alarak ikinci sırada yer aldı. Mesut Yar ise yüzde 5,93 oy aldı.
Kaynak: TGRT Haber