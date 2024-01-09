Sürprizin böylesi! İdo Tatlıses eşinin yüzünü dövme yaptırdı

09 Ocak 2024 09:16 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 09:36

2021 yılında görkemli bir törenle evlenen İdo Tatlıses ve Yasemin şefkatli çifti, geçtiğimiz aylarda ikiz bebek beklediğini duyurmuştu. Doğum için gün sayan çiftten, İdo Tatlıses, eşine yaptığı sürpriz ile yine dikkat çekti.

İDO TATLISES’TEN EŞİNE SÜRPRİZ

Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan ve ilk kez anne olmak için gün sayan Yasemin Şefkatli, geçen haftalarda baby shower partisi düzenleyerek yakın dostlarıyla kameralr karşısına geçmişti. İkiz annesi olmaya hazırlanan Şefkatli, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda eşi İdo Tatlıses’in kendi portresini koluna dövme yaptırdığı anı paylaştı.

OĞULLARINA VERECEKLERİ İSİMLER BELLİ OLDU

2 yıl önce görkemli bir törenle evlenen İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti, babalarına sürpriz yaptı. İkiz erkek bebek bekleyen çift, çocuklarından birine İdo Tatlıses’in babası İbrahim Tatlıses’in adını, diğerine ise Yasemin Şefkatli’nin babasının adı olan Sinan ismini verecek.