Survivor'da polis baskınına neden olan mesaj ortaya çıktı

15 Ocak 2024 10:22 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 10:41

Acun Ilıcalı Survivor’ın son bölümünde Seda’nın yazdığı not nedeniyle yapılan polis baskınının detaylarından bahsetti. Seda’nın yazdığı notu da paylaşan Ilıcalı, şaşkınlığını gizleyemedi.

İKİ ÜLKE BİRBİRİNE GİRDİ

Ödül oyunu sonrası Kolombiya’ya giden yarışmacılardan Seda, buradaki bir turistin ilk önce telefonunu kullanmak istedi. Bu hamlesinde başarılı olamayan Seda, kadına yazdığı notu verdi. Telefonun sahibi Aktuğlu'nun kaçırıldığını sanarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Survivor yarışmacıları Dominik'e döndükleri an polis operasyon düzenledi. 1 saat havalimanında bekleyen yarışmacılar, daha sonra adaya gidebildi.

ACUN ILICALI ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Acun Ilıcalı Seda'nın yazdığı mesajı göstererek, "Seda şöyle yazmışsın; baba, Begüm ve Damla bizi gördü" dedi. Seda babam yanımda değil ki 'biz' olsun diye cevap vermesi üzerine dayanamayan Acun Ilıcalı da 'Müsade et o şaşkınlığı biz yaşayalım' ifadelerini kullandı. Seda'nın babasına 'prodüksiyondan ararlarsa ben asla mesaj yollamadım, asla' dediğini de izleyiciyle paylaşıldı.