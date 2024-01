Survivor All Star’da iddialı yarışmacı elendi

11 Ocak 2024 09:19 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 09:23

SMS oylamasının olmadığı Survivor All Star yarışmasında dün akşam ilk eleme akşamı yaşandı. Doğukan Manço, Ersin Korkut ve Sercan Yıldırım’ın düellosunda ilk elenen isim Doğukan Manço oldu. Manço, “Bu kadar erken eleneceğimi tahmin etmiyordum. Bir sonraki All Star'a katılmak istiyorum.” dedi.

DOĞUKAN MANÇO İLK ELENEN İSİM OLDU

Eleme heyecanının yaşandığı Survivor’da Sercan, Doğukan ve Ersin elenmemek için oyun alanındaki yerini aldı. Rakiplerine daha az puan alan Doğukan Manço, Survivor All Star'ın elenen ilk ismi oldu. Manço, eleme sonrası "Hayırlısı oldu. İnanılmaz rakipler var karşımda. Hepsi gurur duyulası insanlar. Çok güzel çalışmış insanlar. Bu adamın tuzu kuru zannettiler ama ben her şeyi tırnakları kazıyarak sağladım. Bu kadar erken eleneceğimi tahmin etmiyordum. Bir sonraki All Star'a katılmak istiyorum. Acun abiden söz istiyorum. Hepinizi tek tek tanıdım. Hepinizi sevdim" dedi.

DOĞUKAN MANÇO KİMDİR?

Doğukan Manço, 19 Mayıs 1981, Belçika doğumludur. Türk televizyonlarında yayımlanan "reality show" formatındaki popüler yarışma programlarında yarışmacı olarak tanınmıştır. Barış Manço'nun büyük oğludur. Çocukluğundan motor spor eğitimleri alan Manço, profesyonel drift pilotu oldu. İlk defa 8 Şubat 2009'da babası adına düzenlediği bir anma etkinliği sırasında Beyoğlu'nda bir mekanda kalabalık önüne çıkıp canlı DJ performansını sergiledi. 2011 yılından itibaren profesyonel olarak DJ'lik yaptı.