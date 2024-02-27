Takım arkadaşına saldırmıştı! Survivor'dan diskalifiye olan Sema'dan ilk paylaşım

27 Şubat 2024 15:19 - Güncelleme : 27 Şubat 2024 15:28

Survivor yarışmasında sürekli tartıştığı Pınar'a şiddet uygulayan Sema Aydemir, Acun Ilıcalı'nın yaptığı konulma sonrası diskalifiye oldu. Yaptıklarından dolayı büyük pişmanlık duyduğunu belirten Sema'dan ilk paylaşım geldi.

DİSKALİFİYE OLAN SEMA AYDEMİR'DEN İLK PAYLAŞIM

Takım arkadaşı Pınar'a şiddet uyguladıktan sonra diskalifiye olan Sema Aydemir, sosyal medya hesabında ilk paylaşımını yaparak, "Ben ailemin beni yetiştirdiği gibi, öğrendiğim gibi, inandığım gibi davranamadım. Yenildim. Yaşattıklarım için özür dilerim. Bu utanç en büyük cezam." dedi.

ACUN ILICALI ŞİDDETİ AFFETMEDİ

Tartışma sonrası takım arkadaşı Pınar'a saldıran Sema Aydemir, yarışmadan diskalifiye edildi. Acun Ilıcalı, Sema Aydemir'in yarışmadan ayrıldığını açıklayarak, "Arkadaşlarımızla konuyu değerlendirdik. Baya da uzun süren toplantı sonrasında olayı defalarca seyredip, diğer yarışmacılarla da konuyu konuştuk ve sonrasında da bir kanaate ulaştık. Yaptığımız değerlendirme sonucunda açıkçası çok emeğin olan, bize de yıllarca çok faydası olmuş bir yarışmacısın. Senin karakterinle ilgili bir değerlendirme değil bu ancak yaşanan olay bizim yarışmamızın çizgisinin çok dışına taştığı için bir karar vermek zorundayız. Bu karara göre Sema seni maalesef Survivor 2024'den ayırmak zorundayız." ifadelerini kullandı.