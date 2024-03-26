Survivor'da feci jet ski kazası: Nagihan Karadere ölümden döndü

26 Mart 2024 09:19 - Güncelleme : 26 Mart 2024 09:27

Survivor All Star'da kırmızı takım yarışmacıları dokunulmazlık oyununu kazanarak ‘Turk and Caicos Adaları’ ödülünü hak etti.

Yarışmacılar adada jet ski turu yaparken yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi.

JET SKİ'NİN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

Jet ski'nin kontrolünü kaybeden Yunus Emre, Nagihan Karadere ile çarpıştı. Çarpışmanın sonunda Nagihan'ın kullandığı jet ski ortadan ikiye bölündü.

Feci kazayı yara almadan atlatan Nagihan "Öldürüyordu beni, öyle gözü kör geldi ki. Bu adamla hiçbir şey yapılmaz. Abi ölüyordum!" diyerek Yunus Emre'ye tepki gösterdi.

KORKU DOLU ANLARI GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamayan Nagihan, "Hayatımda hiç bu kadar ölümle burun buruna geldiğim bir anım olmamıştı. Hani derler ya 'hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti', sadece kızımı düşündüm. Çaresiz bir şekilde yaşıyor olduğuma inanmaya çalışıyorum" dedi.

Yunus Emre ise "Öyle büyük bir kaza yaşadık ki hiçbirimize bir şey olmaması yaradanın bir mucizesi" dedi.