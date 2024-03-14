Survivor'da iletişim ödülünü kazanan Yunus Emre baba olacağını öğrendi

14 Mart 2024 01:07 - Güncelleme : 14 Mart 2024 01:08

Survivor All Star'da yarışan Yunus Emre'nin eşi Beria Özden, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından hamile olduğunu ancak eşinin iletişim ödülünden faydalanamaması nedeniyle haberi veremediğinden şikayet etmişti. Survivor'ın yeni bölümünde Yunus Emre baba olacağını öğrendi.

YUNUS EMRE BABA OLACAĞINI ÖĞRENDİ

Survivor'da iletişim ödülünü kadınlarda 8-2, erkeklerde 8-6'lık skorla kazanan Kırmızı takım oldu. Canlı yayın açan kırmızı takımdan Yunus Emre baba olacağını öğrendi. Sevinçten havalara uçan Yunus Emre, bir süre şaşkınlığını üzerinden atamadı.

YUNUS EMRE'NİN EŞİ HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Eşinin sürekli ceza almasından dolayı hamile olduğu haberini bir türlü eşine söyleyemediğini dile getiren Beria Özden, sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurarak "Konuşamadan beklemek, iletişimsiz, sesini duymadan geçirdiğim 82. gün. Her geçen gün bir yandan güçleniyorum bir yandan sabırla bekliyorum. Güzel haberlerini almak tek dileğim. Biz zorlukları başarmak için birleştik. Güzel bir haber bile verememek çok üzücü. Bir iletişim olsa onu kendine getirebilirdim vereceğim haberle ama çaresizlik beni de onu da geriyor. Bu zorluğu bizim için çekiyor, ailesi için çabalıyor. Dünyaların en güzel şeylerini hak ediyor pırlanta kalbi. Sözümden dönmeden bekliyorum babamız" ifadelerini kullandı.