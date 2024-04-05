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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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05 Nisan 2024 00:43 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 00:51

Survivor'ın iddialı yarışmacısıydı! Elenen isim gözyaşlarına boğdu

Survivor'ın bu akşam yayınlanan bölümüne eleme heyecanı damga vurdu. Kıyasıya geçen mücadelede iddialı yarışmacılar arasında yer alan Poyraz bu akşam elenen isim oldu.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Survivor&#039;ın iddialı yarışmacısıydı! Elenen isim gözyaşlarına boğdu

SMS oylaması bu sezonda Survivor yarışmasından kalktı. Yarışmacılar arasında yapılan oylama sonucu seçilen kişiler arasında gerçekleşen düello ile elenen isim belli oluyor.  Bu akşam yayınlanan Survivor yarışmasında final etabında aynı takımda yarışan Hakan ve Poyraz arasında düello gerçekleşti. 

SURVIVOR YARIŞMASINDA ELENEN İSİM BELLİ OLDU 

Acun Ilıcalı performansa göre düello eşleşmesinin Sercan-Poyraz, Özgür-Hakan olarak belirlendiğini açıkladı. Survivor 2024 All Star yarışmasında 4 Nisan Perşembe günü oynan düelloda elenen isim Poyraz oldu. 

Survivor'ın iddialı yarışmacısıydı! Elenen isim belli oldu - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber.com
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