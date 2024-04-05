Survivor'ın iddialı yarışmacısıydı! Elenen isim gözyaşlarına boğdu

05 Nisan 2024 00:43 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 00:51

SMS oylaması bu sezonda Survivor yarışmasından kalktı. Yarışmacılar arasında yapılan oylama sonucu seçilen kişiler arasında gerçekleşen düello ile elenen isim belli oluyor. Bu akşam yayınlanan Survivor yarışmasında final etabında aynı takımda yarışan Hakan ve Poyraz arasında düello gerçekleşti.

SURVIVOR YARIŞMASINDA ELENEN İSİM BELLİ OLDU

Acun Ilıcalı performansa göre düello eşleşmesinin Sercan-Poyraz, Özgür-Hakan olarak belirlendiğini açıkladı. Survivor 2024 All Star yarışmasında 4 Nisan Perşembe günü oynan düelloda elenen isim Poyraz oldu.