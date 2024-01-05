Taburcu olan Kobra Murat göbek atarak hastaneden çıktı
Eğlenceli kimliğiyle tanınan Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler bağırsak çatlaması sonucu apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Taburcu olan Kobra Murat, göbek atarak hastaneden ayrıldı.
Belçika dönüşünde uçakta fenalaşınca hastaneye kaldırılan Kobra Murat, acil olarak ameliyata alınmıştı. Tedavisi sona eren Kobra Murat, şarkılar eşliğinde, göbek atarak hastaneden ayrıldı.
GÖBEK ATARAK HASTANEDEN TABURCU OLDU
Bağırsak çatlaması sonucu acil olarak ameliyata alınan Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler, hastaneden taburcu oldu. Doktoruyla birlikte hastane çıkışı görüntülenen Kobra Murat, göbek atarak sağlığına kavuştuğunu açıkladı.
TAKİPÇİLERİNDEN HELALLİK İSTEDİ
Ameliyata girmeden önce sevenlerinden helallik isteyen Kobra Murat, "Tüm sevenlerime hakkımı helal ediyorum. Sizlerde bana haklarınızı helal edin dualarınızı gönderin. Sağlıklı bereketli şanslı kısmetli huzurlu ömürler diliyorum. İnşallah bu ameliyatı atlatırım. Dualarınızı bekliyorum. Kobra Murat'tan sonsuz sevgiler saygılar selamlar. Allah'a emanet olun" sözleriyle videoyu bitirdi.