08 Nisan 2024 23:07 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 23:26
Takip etmek artık ücretliydi! Cem Yılmaz, abonelik kazancını paylaştı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, X platformunda abonelik sistemine geçtiğini duyurmuştu. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yılmaz, abonelik kazancını paylaştı.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Filmleriyle reyting rekorları kıran Cem Yılmaz, son paylaşımıyla da adından söz ettirdi. 16.3 milyon takipçisi olan X platformunda abonelik sistemine geçtiğini duyuran Cem Yılmaz kazancını da açıkladı.
CEM YILMAZ ABONELİK KAZANCINI AÇIKLADI
Yılmaz paylaşımda "Günaydın... Artık X'te abone olanlar için işlerimizden takvimler, fotoğraflar videolar, size özel haberler paylaşacağım… Teşekkürler X" ifadelerini kullanmıştı. Abonelik kazancını açıklayan Yılmaz "Yine dünyaları götürdü :))" notunu düştü.
Kaynak: TGRT Haber.com