Takip etmek artık ücretliydi! Cem Yılmaz, abonelik kazancını paylaştı

08 Nisan 2024 23:07 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 23:26

Filmleriyle reyting rekorları kıran Cem Yılmaz, son paylaşımıyla da adından söz ettirdi. 16.3 milyon takipçisi olan X platformunda abonelik sistemine geçtiğini duyuran Cem Yılmaz kazancını da açıkladı.

CEM YILMAZ ABONELİK KAZANCINI AÇIKLADI

Yılmaz paylaşımda "Günaydın... Artık X'te abone olanlar için işlerimizden takvimler, fotoğraflar videolar, size özel haberler paylaşacağım… Teşekkürler X" ifadelerini kullanmıştı. Abonelik kazancını açıklayan Yılmaz "Yine dünyaları götürdü :))" notunu düştü.