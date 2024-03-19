Takipçi rekorunu kırdı! Hande Erçel tek paylaşımıyla servet kazanıyor

19 Mart 2024 18:55 - Güncelleme : 19 Mart 2024 18:55

Sosyal medyada en popüler oyuncular arasında yer alan Hande Erçel, kazancıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Dizisinin final olmasının ardından sevgilisi Hakan Sabancı ile ülke ülke gezen Erçel, 32 milyonun üzerindeki takipçi sayısıyla, en çok takipçisi olan kişiler arasında ilk sıradaki yerini kaptı.

HANDE ERÇEL SOSYAL MEDYA KAZANCIYLA DUDAK UÇUKLATTI

Son dönemde iş insanı Hakan Sabancı ile beraberliği çok konuşulan Hande Erçel, son olarak gittiği Hindistan'daki paylaşımlarıyla beğeni yağmuruna tutulmuştu. Sosyal medyada en çok takipçiye sahip Türk olan Hande Erçel, bir paylaşımıyla servet kazanıyor. Ünlü oyuncunun Instagram sayfasından yaptığı bir reklam paylaşımından aldığı ücretin 500 bin TL olduğu iddia edildi. Ayrıca Erçel reklam anlaşmalarından ise 15-18 milyon TL kazanıyor.