19 Mart 2024 18:55 - Güncelleme : 19 Mart 2024 18:55
Takipçi rekorunu kırdı! Hande Erçel tek paylaşımıyla servet kazanıyor
Sosyal medyada 32 milyon üzerinde takipçi sayısına ulaşarak Türkiye'de en çok takip edilen isim olmayı başaran Hande Erçel, bir paylaşımıyla kazandıpı ücret dudak uçuklattı.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Sosyal medyada en popüler oyuncular arasında yer alan Hande Erçel, kazancıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Dizisinin final olmasının ardından sevgilisi Hakan Sabancı ile ülke ülke gezen Erçel, 32 milyonun üzerindeki takipçi sayısıyla, en çok takipçisi olan kişiler arasında ilk sıradaki yerini kaptı.
HANDE ERÇEL SOSYAL MEDYA KAZANCIYLA DUDAK UÇUKLATTI
Son dönemde iş insanı Hakan Sabancı ile beraberliği çok konuşulan Hande Erçel, son olarak gittiği Hindistan'daki paylaşımlarıyla beğeni yağmuruna tutulmuştu. Sosyal medyada en çok takipçiye sahip Türk olan Hande Erçel, bir paylaşımıyla servet kazanıyor. Ünlü oyuncunun Instagram sayfasından yaptığı bir reklam paylaşımından aldığı ücretin 500 bin TL olduğu iddia edildi. Ayrıca Erçel reklam anlaşmalarından ise 15-18 milyon TL kazanıyor.
Kaynak: TGRT Haber.com