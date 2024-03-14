Taner Ölmez ikinci kez baba oldu! İlk kareye beğeni yağdı

14 Mart 2024 18:53 - Güncelleme : 14 Mart 2024 18:55

Son olarak Hayatla Barış filmiyle beğeni toplayan Taner Ölmez, iki yıl önce kendisi gibi oyuncu Ece Ceşmioğlu ile evlendi. İlk çocukları Zeynep'i geçtiğimiz yıl kucaklarına alan çift, bugün ikinci kez anne ve baba oldu.

TANER ÖLMEZ İKİNCİ KEZ BABA OLDU

Oyuncu çift Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, 28 Haziran 2021'de evlenmiş ve 2022'de ise kızları Zeynep'i kucaklarına almıştı. Çift ikinci kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Oğullarına Hazar ismini veren çiftten Taner Ölmez'in ilk karesine beğeni yağdı.