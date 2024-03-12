Tartışmalı fotoğrafa Kate Middleton’dan ilk açıklama

12 Mart 2024 18:19 - Güncelleme : 12 Mart 2024 18:20

Ocak ayında geçirdiği karın ameliyatının ardından ortadan kaybolan Kate Middleton'dan yeni bir fotoğraf geldi. İyi olduğu mesajı vermek isteyen Middleton'ın paylaştığı fotoğrafta yapılan oynamalar kafaları karıştırdı.

"DÜZENLEMELERİ BEN YAPTIM"

Kate'in çocuklarıyla birlikte yer aldığı karede birçok oynama yapıldığı ve gerçeği yansıtmadığı belirlendi. Fotoğrafın ‘manipüle edildiği’ gerekçesiyle uluslararası ajanslar tarafından geri çekilmesinin ardından Galler Prensesi düzenlemeleri kendisinin yaptığı söyleyerek özür diledi. Middleton, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Birçok amatör fotoğrafçı gibi ben de deneysel fotoğraf düzenleme denemeleri yapıyorum. Dün paylaştığımız fotoğrafın sebep olduğu karışıklık için özür dilerim. Umarım herkes çok mutlu bir anneler günü geçirmiştir" ifadelerini kullandı.