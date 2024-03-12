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12 Mart 2024 18:19 - Güncelleme : 12 Mart 2024 18:20

Tartışmalı fotoğrafa Kate Middleton’dan ilk açıklama

Ocak ayında geçirdiği karın ameliyatı sonrası basın tarafından hiç görüntülenmeyen Galler Prensesi Kate Middleton'ın çocuklarıyla birlikte paylaştığı fotoğraftaki oynamalar gündem oldu. Prens William'ın Kate'i Lady Rose Hanbury ile aldattığı ve Middleton'un sarayı terk ettiği iddiaları dolaşmaya başlarken, Middleton'dan açıklama geldi.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Tartışmalı fotoğrafa Kate Middleton’dan ilk açıklama
Katemiddleton, Manipülasyon, Fotoğrafdüzenleme

Ocak ayında geçirdiği karın ameliyatının ardından ortadan kaybolan Kate Middleton'dan yeni bir fotoğraf geldi. İyi olduğu mesajı vermek isteyen Middleton'ın paylaştığı fotoğrafta yapılan oynamalar kafaları karıştırdı. 

"DÜZENLEMELERİ BEN YAPTIM"

Kate'in çocuklarıyla birlikte yer aldığı karede birçok oynama yapıldığı ve gerçeği yansıtmadığı belirlendi. Fotoğrafın ‘manipüle edildiği’ gerekçesiyle uluslararası ajanslar tarafından geri çekilmesinin ardından  Galler Prensesi düzenlemeleri kendisinin yaptığı söyleyerek özür diledi. Middleton, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Birçok amatör fotoğrafçı gibi ben de deneysel fotoğraf düzenleme denemeleri yapıyorum. Dün paylaştığımız fotoğrafın sebep olduğu karışıklık için özür dilerim. Umarım herkes çok mutlu bir anneler günü geçirmiştir" ifadelerini kullandı.

Tartışmalı fotoğrafa Kate Middleton’dan ilk açıklama - 1. Resim

 

 

Kaynak: TGRT Haber.com
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