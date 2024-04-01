Taş Kağıt Makas dizisinde Eylem Tok göndermesi

01 Nisan 2024 18:50 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 18:50

Sevilen dizi Taş Kağıt Makas'ın 6. bölümünde otomobiliyle 5 kişiye çarpıp birinin de ölümüne neden olan 17 yaşındaki oğlunu Amerika’ya kaçıran yazar Eylem Tok olayına benzer bir konu işlendi.

DİZİDE EYLEM TOK VE OĞLUNA GÖNDERME

Dizide Yeliz Akkaya’nın oynadığı "Meryem"in oğlu Furkan (Doğa Karakaş) lüks aracıyla bir kuryeye çarpıyor. Meryem olayı kapatmak için oğlunu önce Katar’a daha sonra Amerika’ya gitmesine karar veriyor. Bölümü izleyenler dizide 17 yaşında yaptığı kaza sonrası bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olan oğlunu yurt dışına kaçıran Eylem Tok'a gönderme yapıldığı yorumları yapıldı.