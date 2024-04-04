Trafikte Cem Yılmaz'ı gördü, sorduğu soruyla ünlü komedyeni kahkahaya boğdu

04 Nisan 2024 13:28 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 13:44

Kıvanç Tatlıtuğ'a anne yasağı! Oğlunu ilk kez bu kadar sert uyardı

Kıvanç Tatlıtuğ'a anne yasağı! Oğlunu ilk kez bu kadar sert uyardı

Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Cem Yılmaz bu kez de bir vatandaşın çektiği video ile gündeme oturdu.

"NE İŞ OLSA YAPARIM"

Bir vatandaş trafikte ilerlerken lüks aracın içinde Cem Yılmaz olduğunu gördü. Genç, Cem Yılmaz'a "Araban güzelmiş abi, ne iş yapıyorsun?" diye sordu.

Soru karşısında gülen Yılmaz, "Ne iş olsa yaparım" dedi. Sosyal medyada viral olan videoya adeta yorum yağdı.

Arabalara merakı herkes tarafından bilinen Cem Yılmaz'ın 4'ü klasik, 7'si lüks olmak üzere toplam 11 otomobili bulunmakta.