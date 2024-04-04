04 Nisan 2024 13:28 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 13:44
Trafikte Cem Yılmaz'ı gördü, sorduğu soruyla ünlü komedyeni kahkahaya boğdu
Trafikte Cem Yılmaz'a denk gelen bir vatandaşın ünlü komedyene yönelttiği soru sosyal medyada gündem oldu.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Cem Yılmaz bu kez de bir vatandaşın çektiği video ile gündeme oturdu.
"NE İŞ OLSA YAPARIM"
Bir vatandaş trafikte ilerlerken lüks aracın içinde Cem Yılmaz olduğunu gördü. Genç, Cem Yılmaz'a "Araban güzelmiş abi, ne iş yapıyorsun?" diye sordu.
Soru karşısında gülen Yılmaz, "Ne iş olsa yaparım" dedi. Sosyal medyada viral olan videoya adeta yorum yağdı.
Arabalara merakı herkes tarafından bilinen Cem Yılmaz'ın 4'ü klasik, 7'si lüks olmak üzere toplam 11 otomobili bulunmakta.
Kaynak: Tgrthaber.com