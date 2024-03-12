Trafikte mahsur kalan Emre Kınay isyan etti: Seçime de sandığa da gitmiyorum

12 Mart 2024 20:18 - Güncelleme : 12 Mart 2024 20:18

İstanbul trafiğinde mahsur kalan oyuncu Emre Kınay, açtığı canlı yayında sinirlerine hakim olmadı. 700 metre ilerideki evine 1 buçuk saattir gidemediğini belirten Kınay, "Neyin hizmeti bu be? Bu ne ya? Vergi veriyorum ya ben 700 metre sonraki evime gidemiyorum bir buçuk saattir." sözleriyle isyan etti.

"NEYİN HİZMETİ BU BE?"

Trafikte açtığı canlı yayında 1 buçuk saattir trafikte kaldığını belirten Emre Kınay, "Neyin hizmeti bu be? Bu ne ya? Vergi veriyorum ya ben 700 metre sonraki evime gidemiyorum bir buçuk saattir. Çakarlı arabalarla ilerleyip sağdan sağdan gidiyorsunuz her yere, ya rezillik bu rezillik! Hangi ülkede var böyle bir salaklık? Bu kadar vergi toplayıp ülkesindeki insanına bu kadar hizmet etmeyen bir devlet söylesenize bana! Bir tane! Yol yok, evine gidemezsin, trafik b.k, her şey b.k ,herkes çok biliyor ama!" diyerek öfke kustu.

"EKREM İMAMOĞLU'NA LAF ETTİ"

Sözlerine devam eden Kınay, "Ondan sonra yok Ekrem İmamoğlu'na laf etti, valiye soruyorum işte, İstanbul valisine. Fenerbahçe stadındaki maçlarda niye Kadıköylüye çektiriyorsun bu eziyeti? Kim verdi sana bu yetkiyi? Vergiyi ben veriyorum, niye kapatıyorsunuz abi yolu?' dedikten sonra "Yol açıldı ben kapatıyorum hadi eyvallah! Bakın başınızın çaresine, Allah kahretsin topunuzu, topumuzu!" diyerek canlı yayınını sonlandırdı.