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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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08 Nisan 2024 19:37 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 19:37

Tuba Ünsal'ın başı Ayşe Hatun Önal ile dertte!

Kazandığı parayı gayrimenkule yatıram Tuba Ünsal'ın başı kiracılarıyla dertte. Tuba Ünsal'ın, bir süredir maddi sıkıntıla yaşayan kiracısı Ayşe Hatun Önal'la problemler yaşayınca evinden çıkarmak istediği öğrenildi.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Tuba Ünsal&#039;ın başı Ayşe Hatun Önal ile dertte!

Oyuncu ve sunucu Tuba Ünsal, son günlerde kiracısı olan şarkıcı Ayşe Hatun ile yaşadığı problemlerle gündemde. Maddi sıkıntılar yaşadığı iddia edilen Önal'ın, kirasını ödemediği öne sürüldü. 

TUBA ÜNSAL'IN AYŞE HATUN ÖNAL İLE BAŞI DERTTE

Tuba Ünsal, hem arkadaşı hem de kiracısı olan Ayşe Hatun Önal ile sıkıntılı günler geçiriyor. Maddi sıkıntılar yaşayan ve kirasını ödeyemeyen Önal'ı evden çıkarmak isteyen Tuba Ünsal, yoğun çaba harcadı. Söylemezsem Olmaz'ın haberine göre, Önal'ın maddi zorlukları, Ünsal'ı da zor durumda bırakıyor ve kiracısını evden çıkarmak istiyor. 

Tuba Ünsal'ın başı Ayşe Hatun Önal ile dertte! - 1. Resim

PUCCA İLE DE SORUNLAR YAŞAMIŞTI 

Geçtiğimiz aylarda kiracısı olan fenomen Pucca ile problemler yaşayan Ünsal, "Evimi mahvetti. Aylarca kira ödemedi, haber bile vermeden evi boşalttı" demişti. 

Tuba Ünsal'ın başı Ayşe Hatun Önal ile dertte! - 2. Resim

Kaynak: TGRT Haber.com
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