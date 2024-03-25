Turabi'nin paylaşımı gündem oldu! 'Acun abi engelimi kaldırsın'

25 Mart 2024 07:47 - Güncelleme : 25 Mart 2024 07:49

Survivor All Star'a yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle veda eden Turabi yine çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

Yarışmadan ayrılmadan önce, sessiz halleri ile dikkat çeken Turabi'nin bu durumu, Acun Ilıcalı ile arasının açıldığı iddialarını beraberinde getirdi.

"ACUN ABİ ENGELİMİ KALDIRSIN"

Bu hafta Survivor All Star'a veda eden yarışmacı Bozok Gören'in ardından bir paylaşım yapan Turabi, ilginç ifadeler kullanarak sosyal medyada yine gündem oldu.

Turabi paylaşımında "Neyse Acun abiyi ara ve anlaşmaya başla. Bir de sor bakalım beni özlemiş mi? Ve şu engelimi de kaldırsın lütfen son konseyden beridir ulaşamıyorum kendisine" dedi.

Turabi'nin bu sözlerinden sonra Acun Ilıcalı ve Turabi'nin arasında büyük bir gerginlik olduğu iddia edildi.