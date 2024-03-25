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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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25 Mart 2024 10:03 - Güncelleme : 25 Mart 2024 10:11

'Türk Rambo' Serdar Kebapçılar hayatını kaybetti

Vücut geliştirme sporunda Türkiye'yi dünyaya tanıtan ve birçok yapımda rol alan 'Türk Rambo' lakaplı Serdar Kebapçılar hayatını kaybetti.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: TGRT Haber
&#039;Türk Rambo&#039; Serdar Kebapçılar hayatını kaybetti

1980'li yıllarda 'Kara Şimşek', 'Korkusuz', 'Komando', 'Guıllano' adlı filmleri rol alan Serdar Kebapçılar'dan acı haber geldi. Tük Rambo lakabıyla tanınan Kebapçılar, 65 yaşında hayatını kaybetti. 

ÖLÜM HABERİNİ DUYURDU

Ünlü ismin ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran oyuncu Osman Avcı, 'Serdar Kebapçılar vefat etmiş... Body şampiyonu Türk Rambo...' mesajını paylaştı.

 

Türk Rambo Serdar Kebapçılar hayatını kaybetti | Türk Rambo kimdir

SPORA 12 YAŞINDA BAŞLADI 

Serdar Kebapçılar, spora 12 yaşında halterle başlamıştı. 1978'de vücut geliştirme sporunda dünya 6’ncısı olan Kebapçılar'ın rol aldığı filmler, video sektöründe yüksek satış rakamlarına ulaşmıştı.

Türk Rambo'nun vücut geliştirme sporunda dereceleri bulunuyordu.

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Kaynak: TGRT Haber
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