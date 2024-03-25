25 Mart 2024 10:03 - Güncelleme : 25 Mart 2024 10:11
'Türk Rambo' Serdar Kebapçılar hayatını kaybetti
Vücut geliştirme sporunda Türkiye'yi dünyaya tanıtan ve birçok yapımda rol alan 'Türk Rambo' lakaplı Serdar Kebapçılar hayatını kaybetti.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: TGRT Haber
1980'li yıllarda 'Kara Şimşek', 'Korkusuz', 'Komando', 'Guıllano' adlı filmleri rol alan Serdar Kebapçılar'dan acı haber geldi. Tük Rambo lakabıyla tanınan Kebapçılar, 65 yaşında hayatını kaybetti.
ÖLÜM HABERİNİ DUYURDU
Ünlü ismin ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran oyuncu Osman Avcı, 'Serdar Kebapçılar vefat etmiş... Body şampiyonu Türk Rambo...' mesajını paylaştı.
SPORA 12 YAŞINDA BAŞLADI
Serdar Kebapçılar, spora 12 yaşında halterle başlamıştı. 1978'de vücut geliştirme sporunda dünya 6’ncısı olan Kebapçılar'ın rol aldığı filmler, video sektöründe yüksek satış rakamlarına ulaşmıştı.
Türk Rambo'nun vücut geliştirme sporunda dereceleri bulunuyordu.
Kaynak: TGRT Haber