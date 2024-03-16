Türk sanat müziği sanatçısı Nesrin Ersipahi hayatını kaybetti

16 Mart 2024 14:38 - Güncelleme : 16 Mart 2024 14:59

Usta sanatçı Nesrin Ersipahi'den kahreden haber geldi. Acı haberi Onur Akay sosyal medya hesabından duyurdu. Türk sanat müziği sanatçısı Nesrin Ersipahi 89 yaşında hayatını kaybetti.

SON OLARAK ALİ KOÇ'UN DAVETİNDE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Akay, sanatçının ani gelişen bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiğini belirtti. Aynı zamanda Fenerbahçe marşının unutulmaz seslerinden olan Nesrin Sipahi, geçtiğimiz Şubat ayında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tarafından, 'Zaferin Rengi' filminin galasına davet edilmiş ve son hali ile orada görüntülenmişti.

Usta sanatçı, 1974 yılında o dönemin Fenerbahçe futbolcularıyla kulübün bilinen ilk marşı olan sözleri Fecri Ebcioğlu'ya ait Yaşa Fenerbahçe'yi söylemişti.