Türkan Şoray'ı keşfetmişti! Türkan İnanoğlu'nun ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

02 Nisan 2024 22:06 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 22:06

Yeşilçam'ın ünlü yönetmeni Türkan İnanoğlu'nun ölümü sonrası ünlü isimler üzüntülerini getirdi. Kendisini keşfeden Türkan Şoray, eski eşi Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit sosyal medyadan ilk paylaşım yapan isimler arasında yer aldı.

HÜLYA KOÇYİĞİT

Ah Türker ah… Canım dostum, canım arkadaşım… Gerçek bir sinema emekçisini, Türker İnanoğlu’nu az önce kaybetmişiz… Çok derin bir üzüntü içindeyim. Güle güle ‘Bay Sinema’…. Türk sinemasının temel taşlarından, varlığıyla hep güven veren , huzur veren, mutluluk veren gerçek bir dosttun sen.



Türk sineması; ömrünü sinemaya adamış, gece gündüz sadece sinema için yaşayan, sinemaya adeta oyuncu fabrikatörü olmuş önemli bir ismi kaybetti bugün…. Ah Türker, geride muhteşem bir dostluk bıraktın öncelikle benim için. Açtığın sinema salonları, ülkemize kazandırdığın video, kurduğun stüdyolar, Erler Film, Türvak, Tim Show Center, Karabük Ünivsetistesi Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi ve daha nicesi… Ne kadar önemli izler bıraktın gönlünü bu sektöre vermiş insanlara…



Türker İnanoğlu’na Allahtan rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum. Biricik evlatları sevgili İlker ve sevgili Zeynep size sıkı sıkıya sarılıyorum. Türk sinemasının başı sağ olsun." dedi.

TÜRKAN ŞORAY

"En yakın dostum ,arkadaşım Türker İnanoğlu’nu kaybettik. Yokluğunu şimdiden hissetmeye başladım.. Sinema kariyerimi başlatan, hayatımda özel bir yeri olan, değerli setdaşımın kaybından dolayı çok ama çok üzgünüm.. Türk sinemasına kendini adamış, yaptığı katkılarla,verdiği emeklerle yapıtlarıyla ve filmleriyle sonsuza kadar yaşayacak unutulmayacak. Tüm sinema camiasının, hepimizin başı sağolsun." dedi.

FİLİZ AKIN

Türker İnanoğlu'nun eski eşi Filiz Akın, paylaşımında "Biraz önce öğrendim ki hayatında sinemayı pek çok şeyden fazla sevmiş, Yeşilçam döneminden bugüne kadar prodüktör hiç ama hiç kimse kalmadı yaşayanlar arasından. Maalesef belki de sonuncusunu, oğlumun babasını kaybetmişiz. Başta eşi çocukları Zeynep ve İlker'in, torunlarının ve tüm sinema severlerinin başı sağolsun! Bay Sinema maalesef yok artık!" ifadelerini kullandı.