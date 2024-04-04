Türker İnanoğlu'na veda... Gülşen Bubikoğlu ve İlyas Salman arasında dikkat çeken diyalog

04 Nisan 2024 16:28 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 16:46

Yönetmen, senarist ve yapımcı Türker İnanoğlu 87 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü yapımcının ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu.

Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde bir cenaze töreni düzenlendi. Türker İnanoğlu’nun cenazesi, Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası defnedilmek üzere Kanlıca Mezarlığı’na götürüldü.

"SANAT ÖLÜMÜ KORKUTMAK İÇİNDİR"

Türker İnanoğlu'nun eşi Gülşen Bubikoğlu cenazede taziyeleri kabul etti. Gülşen Bubikoğlu ve İlyas Salman geçen diyalog ise dikkat çekti.

Gülşen Bubikoğlu, İlyas Salman'a "Ne kadar boş değil mi hemen bir anda yok oluveriyorsun?" dedi. İlyas Salman ise "Sanat ölümü korkutmak içindir. Az hizmet vermedi insan emeği kadar büyüktür" yanıtını verdi.