Türker İnanoğlu'nun cenaze programını damadı Cüneyt Özdemir paylaştı

03 Nisan 2024 00:46 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 01:08

Türk sinemasının 'Bay Sinema'sı olarak ün salan ünlü yönetmen ve yapımcısı Türkan İnanoğlu, bugün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sanat dünyasını üzen vefatın ardından Türkan Şoray, Hülya Avşar, Tarkan eski eşi Filiz Akın da üzüntülerini sosyal medya hesaplarından dile getirdi.

TÜRKER İNANOĞLU'NUN CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU

Ünlü yönetmen Türkan İnanoğlu'nun cenaze programını damadı Cüneyt Özdemir paylaştı. Özdemir, "Türker İnanoğlu’nun cenaze merasimi şu şekilde planlanmıştır. 4 Nisan Perşembe 10.00 Tim Show Center’da töreni. Öğle namazına müteakip Levent Barboros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak cenaze namazından sonra Kanlıca Aile Mezarlığına defnolunacaktır." dedi.