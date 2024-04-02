Türker İnanoğlu'nun eski eşi Filiz Akın'dan ilk paylaşım

02 Nisan 2024 21:16 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 21:21

Filiz Akın oğlunun babası eski eşi Türker İnanoğlu'nun ardından üzüntüsünü dile getirdi. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın, "Bay Sinema maalesef yok artık!" dedi.

FİLİZ AKIN'DAN İLK PAYLAŞIM

Türker İnanoğlu'nun ölümünün ardından paylaşım yapan Akın, "Biraz önce öğrendim ki hayatında sinemayı pek çok şeyden fazla sevmiş, Yeşilçam döneminden bugüne kadar prodüktör hiç ama hiç kimse kalmadı yaşayanlar arasından. Maalesef belki de sonuncusunu, oğlumun babasını kaybetmişiz. Başta eşi çocukları Zeynep ve İlker'in, torunlarının ve tüm sinema severlerinin başı sağolsun! Bay Sinema maalesef yok artık!" dedi.