Üç Kız Kardeş dizisi finale adım adım yaklaşıyor

03 Nisan 2024 20:32 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 20:32

Başrolünde Özgü Kaya, Almila Ada ve Berker Güven gibi isimlerin yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisi bu sezon final kararı aldı. İclal Aydın’ın satış rekorları kıran aynı adlı romanından uyarlanan dizi bu sezon bitiyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ FİNAL KARARI ALDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ayvalık’ta çekimleri devam eden Üç Kız Kardeş dizisi 84. bölümde ekrana veda edecek. Son olarak 80. bölümü yayınlanan dizi, 27 Nisan Cumartesi akşamı final yapacak.