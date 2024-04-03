03 Nisan 2024 20:32 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 20:32
Üç Kız Kardeş dizisi finale adım adım yaklaşıyor
Ekranlarda 3 sezondur yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi final yapıyor. İclal Aydın’ın satış rekorları kıran aynı adlı romanından uyarlanan dizi, salı gününden cumartesi gününe alınmıştı.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Başrolünde Özgü Kaya, Almila Ada ve Berker Güven gibi isimlerin yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisi bu sezon final kararı aldı. İclal Aydın’ın satış rekorları kıran aynı adlı romanından uyarlanan dizi bu sezon bitiyor.
ÜÇ KIZ KARDEŞ FİNAL KARARI ALDI
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ayvalık’ta çekimleri devam eden Üç Kız Kardeş dizisi 84. bölümde ekrana veda edecek. Son olarak 80. bölümü yayınlanan dizi, 27 Nisan Cumartesi akşamı final yapacak.
Kaynak: TGRT Haber.com